Законный небрак

Госдума планирует рассмотреть 15 июля в первом чтении законопроект, распространяющий меры господдержки на гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО), следует из повестки совета палаты. Документ завис в Думе на полтора года из-за острых разногласий, но теперь достигнут компромисс: гражданский брак погибших бойцов не будет признаваться законным, однако их вдовы получат все льготы, предусмотренные для официальных супругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Законопроект внесли в Думу 30 января 2024 года главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также тогдашний первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Документ был разработан после того, как президент по итогам заседания Совета по правам человека поручил подготовить предложения о мерах поддержки как жен погибших бойцов, так и женщин, которые не заключили с ними официальный брак, но вели общее хозяйство или имеют общих детей.

Авторы предложили дополнить закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» статьей 14 — о праве «установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства».

Согласно поправкам, суды смогут подтверждать брак, если фактические супруги прожили вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года.

Установление брачных отношений в судебном порядке позволит спутницам погибших или пропавших без вести бойцов претендовать на наследство и льготы, предусмотренные законодательством.

В феврале 2024 года комитет Думы по госстроительству рекомендовал законопроект к принятию. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности тоже подготовила положительный отзыв, но так его и не утвердила, а процесс рассмотрения затянулся из-за возникших разногласий. Против высказалась церковь: как пояснил в июне 2024 года глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи священник Федор Лукьянов, принятие закона нанесет «чудовищный удар» по институту брака в России.

Нашлись противники и в Думе — по данным источника “Ъ”, инициатива вызвала неприятие у вице-спикеров, единороссов Ирины Яровой и Анны Кузнецовой (они отказались прокомментировать “Ъ” свою позицию).

Рассмотрение в первом чтении тормозили и процедурные проблемы: комитет по защите семьи, выступающий соисполнителем, не давал отзыв на законопроект.

11 июля 2025 года комитет по госстроительству повторно рассмотрел законопроект и снова рекомендовал Думе принять его в первом чтении. За день до ожидаемого рассмотрения, 14 июля, правкомиссия по законопроектной деятельности, как ожидается, утвердит на него свой отзыв. Учесть позицию всех заинтересованных сторон, включая РПЦ, депутаты готовы в поправках, которые подготовят ко второму чтению.

Так, противники проекта не хотели, чтобы неофициальные отношения называли браком.

«Договорились, что это не будет называться браком. Соответственно, во время этих отношений не будет возникать совместная собственность»,— рассказал “Ъ” Павел Крашенинников. В то же время гражданские жены в случае, если фактические брачные отношения будут признаны судом, получат все те же льготы и выплаты, что и официальные супруги, а также возможность выступать в качестве наследника первой очереди. Кроме того, они смогут представлять интересы общих детей.

Глава комитета подчеркнул, что речь идет только о семьях погибших участников СВО, а не о легализации всех неформальных отношений.

Он также напомнил, что подобная мера принималась во время Великой Отечественной войны. В случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из гражданских супругов, согласно указу президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года, другая сторона имела право обратиться в народный суд с заявлением о признании ее супругом умершего или пропавшего без вести лица.

За время, пока законопроект лежал без движения, в интернете возникло сообщество из более 100 гражданских жен погибших бойцов СВО, которые писали совместные запросы в разные инстанции, но получали в ответ стандартные «отписки» — в лучшем случае с благодарностью за «активную позицию».

«Несмотря на предусмотренный судебный порядок, мы готовы доказать, что были для фактических мужей самыми близкими и любимыми долгие годы,— сказала “Ъ” одна из активисток, Ульяна Трохина из Ижевска.— Все мы помним, как в считаные дни после объявления мобилизации наши мужья отправлялись в зону СВО. Зарегистрировать отношения за несколько дней оказалось не всегда возможным, в том числе из-за проблем с документами. Есть женщины, мужья которых не дожили до регистрации брака в зоне СВО несколько дней».

Ксения Веретенникова