В девяти районах Кубани введен режим ЧС из-за засухи

Для помощи работникам сельского хозяйства режим чрезвычайной ситуации введен еще в одном районе Кубани. Распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Теперь режим будет действовать в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском округах. Ранее режим уже действовал во всех муниципалитетах, кроме Приморско-Ахтарского. В каждом из указанных районов созданы координационные штабы, в которые могут обратиться владельцы предприятий.

Производители, застраховавшие поля, смогут получить компенсацию, рассказал господин Кондратьев. Также в сообщении сказано, что власти разрабатывают дополнительные меры поддержки для пострадавших предприятий.

17 июня после посещения полей завода «Гулькевичский» и осмотра состояния посевов озимой пшеницы в том же районе Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС в восьми районах Кубани. Тогда он говорил, что лишь 45% посевов находятся в хорошем состоянии, 40% — в удовлетворительном и еще 15% — в плохом.