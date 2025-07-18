Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС к диалогу после принятия новых санкций

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о бессмысленности западных санкций и призвал Евросоюз к диалогу. В принятый сегодня 18-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет транзакций с РФПИ и его дочерними компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тыс. санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны»,— написал господин Дмитриев в Telegram-канале.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала к введению дополнительных санкций против РФПИ «из-за того, что он содействует урегулированию украинского конфликта, способствует налаживанию диалога между Россией и США и инвестирует в рост российской экономики».

Гендиректор РФПИ добавил, что инвестфонд продолжит инвестировать в перспективные российские компании и продвигать их на внешних рынках.

Помимо управления РФПИ, Кирилл Дмитриев занимает пост спецпреда президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Накануне, еще до ввода санкций против инвестфонда, он заявил, что конструктивный диалог между Россией и США эффективнее попыток давления.