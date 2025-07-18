Самой популярной у россиян машиной с пробегом остается Lada 2107

Седан Lada 2107 возглавил вторичный рынок автомобилей в России. В июне было куплено 10,7 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

На втором месте среди автомобилей с пробегом — Hyundai Solaris (9,2 тыс. единиц). Тройку лидеров замыкает Kia Rio (9,1 тыс. единиц). Четвертую строчку в рейтинге занимает хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (8,7 тыс. единиц). При этом в мае эта модель была на втором месте по объему продаж. Пятое место закрепилось за Ford Focus (8,3 тыс. единиц).

Десятку лидеров завершают Lada 2170 («Приора»), Toyota Corolla, Lada 44 («Нива»), Lada 2190 («Гранта») и Toyota Camry. Спрос на эти автомобили упал по сравнению с маем. Сильнее всего это отразилось на Lada «Нива» (-10,8%), менее всего — на Toyota Corolla (-0,8%).

Подробнее о продаже подержанных авто в России — в материале «Ъ» «У авторынка скрутился пробег».