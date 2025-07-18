Арбитраж отказался взыскать долг швейцарского UBS с его российских «дочек»

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требования российский компании «Адорабелла» и не разрешил взыскать долг с «дочек» швейцарского банка UBS. Он постановил, что российские компании не ответственны за заморозку активов. О решении суда пишет газета «Ведомости».

Банк Credit Suisse, который был поглощен UBS, заблокировал активы «Адорабеллы» из-за санкций. Компания, которая является акционером производителя удобрений «Фосагро» и связана с семьей Гурьевых, попыталась засудить швейцарский банк, а вместе с ним — московские организации «Кредит свисс» и «Кредит свисс секьюритиз». Суд признал вину UBS, но постановил, что «дочки» не участвовали в заморозке активов компании.

Ранее московский арбитраж занял противоположную позицию в другом деле, также связанном с господами Гурьевыми. Суд частично удовлетворил требования на $73,2 млн и 178,3 млн руб. кипрской Gekolina Investments к Renaissance Securities и бельгийской финансовой компании Euroclear из-за заблокированных на Западе ценных бумаг. Калининградский арбитражный суд также удовлетворил иск «Адорабеллы» на $17,5 млн к тем же ответчикам.