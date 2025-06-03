Суды взыскали стоимость заблокированных на Западе бумаг в пользу Гурьевых

Две компании, связанные с совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим, получат стоимость заблокированных на Западе ценных бумаг. Соответствующие решения вынесли российские арбитражные суды в конце мая, пишут «Ведомости». Калининградский арбитражный суд удовлетворил иск на $17,5 млн российской «Адорабеллы» к Renaissance Securities (принадлежит группе «Онэксим» Михаила Прохорова) и бельгийской финансовой компании Euroclear. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования на $73,2 млн и 178,3 млн руб. кипрской Gekolina Investments, связанной с семьей Гурьева, к тем же ответчикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ведомости» отмечают, что прежде подобная практика не была распространена в России: ранее возместить можно было лишь невыплаченные доходы от бумаг, а не стоимость самих активов. При этом первый прецедент касался также структуры семьи Гурьевых. В январе московский арбитраж полностью удовлетворил иск кипрской Perpecia на $22,7 млн и 52,5 млн руб. к той же Renaissance Securities, соответчиками выступали «Ренессанс кредит» господина Прохорова и две бывшие компании предпринимателя — «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал — финансовый консультант».

Под санкциями США находится сам Андрей Гурьев-старший и его российские компании — «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес». После введения ограничений Renaissance отказала «Адорабелле», «Хлодвиг» и еще четырем компаниям, связанным с Гурьевыми, в просьбе продать заблокированные ценные бумаги, хранившиеся от их имени, и перевести деньги на российские счета.