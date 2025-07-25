Отдых взаймы

Рост цен на туристические поездки и увеличение стоимости прожиточной корзины приводят к тому, что отдых становится менее доступным. Однако за кредитами россияне обращаются редко. С одной стороны, путешественники научились экономить, с другой — у туроператоров появились альтернативные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Отдых — дорогое удовольствие

Планировать отдых большинству граждан становится сложнее: цены на туры выросли. Правда, рост оказался ниже ожиданий и прогнозов. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), за год цены на туры внутри России повысились примерно на 10–12% — в основном за счет роста цен на отели и авиаперелеты. Размещение в отелях подорожало за год на 15–20%, аналогично повысилась и цена авиаперелетов по России. В то же время, рассказывает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, на международных направлениях обратная ситуация — либо произошло снижение цен до 10% из-за ослабления доллара, либо цены остались на уровне прошлого года (например, на туры в Таиланд и Египет).

Однако, несмотря на сдержанный рост цен, более доступным отдых не становится. «Возможности приобретения туров наиболее существенно ограничивает снижение динамики доходов населения. Это приводит к изменениям в структуре спроса в туристической отрасли»,— объясняет генеральный директор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Но даже при наличии объективных сложностей большинство людей не готово отказать себе в заслуженном отдыхе. «Несмотря на рост цен, объем бронирований растет»,— отмечает директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. По статистике интернет-магазина, в этом году на лето забронировали поездки на 26% больше отпускников, чем в прошлом сезоне. Туроператор FUN & SUN также отмечает, что нет прямой зависимости между ростом цен на туры и количеством бронирований. «Путешествия для нынешнего поколения — базовая потребность. Люди сэкономят на предметах роскоши, но сделают все возможное, чтобы поехать к морю»,— объясняет туроператор.

Экономия — путевка к морю

Чтобы не отказывать себе в базовой потребности — отдыхе, путешественники меняют свои запросы. Во-первых, растет спрос на раннее бронирование для получения самых выгодных условий. «В течение последних двух лет туристы стараются раньше купить путевки, чтобы выбрать подходящий отель и зафиксировать цену. Валютные колебания позволяют поймать момент с наиболее выгодной ценой и сэкономить»,— рассказывает Олег Козырев. В ассоциации «Турпомощь» подтверждают, что если в 2021 году россияне бронировали туры за один-два месяца, то в 2024-м глубина раннего бронирования выросла до трех-шести месяцев.

Второе изменение — уменьшение срока путешествия. По данным АТОР, за пять лет средняя продолжительность тура сократилась с восьми до шести с половиной ночей. В компании «Мостурфлот» также отмечают повышение спроса на туры менее семи дней. «Мы наблюдаем некоторое снижение спроса на более длительные и, соответственно, более дорогие круизы в рамках одного класса теплоходов и увеличение спроса на более короткие круизы: неделя, пять дней или так называемые КВД — круизы выходного дня, с пятницы по воскресенье»,— пояснили в пресс-службе компании.

Третье — экономия на комфорте и развлечениях. По оценкам ассоциации «Турпомощь», около 20–25% россиян в прошлом году выбирали более экономичные варианты отдыха: трех-четырехзвездные отели вместо пятизвездных. В АТОР также отмечают, что туристы стали экономить на пансионе. «В июне прошлого года самым популярным был полный пансион, затем — завтраки, а туры без питания были на третьем месте с долей 16,3%. В этом июне туры без питания занимают самую большую долю продаж в июньских турах по России — 38,5%»,— рассказывает Майя Ломидзе. Кроме того, эксперт отметила, что путешественники экономят на дополнительных услугах на курортах, в частности берут меньше экскурсий.

Отдых с процентом

Если собственных финансовых ресурсов не хватает, а отдохнуть очень хочется, то одним из решений становится приобретение тура с использованием заемных средств. Сегодня большинство крупных туроператоров предлагают клиентам гибкие финансовые инструменты: покупка туров в кредит или в рассрочку. «Кредиты, как правило, оформляются на срок от 6 до 24 месяцев со ставкой 15–25% годовых и подходят для более дорогих туров»,— пояснили эксперты ассоциации «Турпомощь».

На официальных сайтах некоторых туристических операторов и агентств заявлено несколько банков, в которых может быть оформлен кредит на покупку тура. Среди партнеров фигурируют Кредит Европа банк, Альфа-банк, МТС-банк, ОТП-банк, Ренессанс-банк, Локо-банк, Почта-банк, Т-Банк, а также «Хоум Кредит», который в этом году был присоединен к Совкомбанку. Но на запрос редакции о возможности оформить кредит на покупку тура ни один из перечисленных банков не ответил.

Туроператоры, в свою очередь, рассказали, что покупки туров в кредит — редкость. Так, по словам туроператора FUN & SUN, доля туров в кредит в общем объеме продаж составляет менее 1%.

Пресс-служба туроператора ANEX также ответила, что в первой половине 2025 года у компании очень маленький процент заявок (В2С), оплаченных таким образом, что абсолютно несущественно в общем числе бронирований. «В текущих рыночных условиях при высокой ставке Центробанка все банковские продукты по рассрочке/кредиту очень невыгодны для покупателя, поэтому спрос на них низкий»,— пояснили представители туроператора ANEX.

Кредиты в банках

Впрочем, путешественникам необязательно оформлять кредит через туроператора — можно обратиться напрямую в банк. Только необходимо учитывать, что если несколько лет назад банки предлагали специальную кредитную программу на путешествие или отдых, то сегодня можно оформить только обычный потребительский кредит.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич объяснил, почему целевой кредит на отпуск исчез из банковских линеек. «Даже в период наибольшей активности доля этого продукта в общем объеме потребительских кредитов была мала. По сути, кредиты на отпуск — это POS-кредиты, для получения которых требовалось меньше документов, однако ставки по ним всегда были выше, чем по кредитам наличными. При этом возврат таких кредитов в случае аннулирования тура был не самым простым процессом»,— вспоминает эксперт. Окончательно же распрощаться с продуктом банки вынудила череда банкротств в туристической индустрии в 2014 году. «Она привела банки к пересмотру стратегии работы с партнерами»,— резюмировал эксперт.

У кредитов на путешествия был еще один недостаток. «У клиентов была потребность в дополнительных наличных средствах на отдыхе, которую целевой кредит на отдых не закрывал, так как оплачивалась только стоимость тура, а при получении кредита наличными клиент не был в столь строгих рамках по расходованию средств»,— говорит Виталий Костюкевич. При оформлении потребительского кредита деньги можно использовать на свое усмотрение и не быть ограниченным в выборе тура, а также это возможность взять часть денежных средств с собой в путешествие, подтверждает руководитель блока розничного бизнеса банковской группы ТКБ Владимир Стасевич.

При этом с кредитами сегодня ситуация сложная: ставки рекордно высокие, желающих брать столь дорогие займы немного. По данным ЦБ, средняя ставка по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам в мае, составила 29,2% годовых, то есть тур в кредит обойдется дороже практически на треть (если за него расплачиваться в течение года).

Карта на все случаи жизни

Альтернативный вариант для оплаты путешествия — кредитная карта с грейс-периодом, говорят банкиры. «За такую оплату можно получить кешбэк, а учитывая, что сумма покупки может быть достаточно большой, и кешбэк окажется вполне ощутимым»,— поясняют в банке «Синара». Правда, важно уложиться в беспроцентный период, а он, напоминает Владимир Стасевич, непродолжительный.

Кроме того, следует учесть не только ограниченный срок действия грейс-периода при оплате кредиткой, но и размер доступного лимита, который за последний год существенно сократился.

Как рассказали в Ренессанс-банке, средний лимит составляет сейчас чуть более 100 тыс. руб. В банке «Синара» оценили величину среднего лимита по кредитной карте в 150–160 тыс. руб. Для оплаты поездки для семьи этой суммы явно недостаточно.

Рассрочка рассрочке рознь

Вместо недоступных кредитов отдыхающие более охотно используют оплату в рассрочку. Многие турфирмы дают возможность своим клиентам оплатить тур частями при оформлении раннего бронирования. Услуга предоставляется бесплатно и без посредников со стороны финансовых организаций, утверждают участники туристического рынка. Например, в «Мостурфлоте» отмечают, что туристы активно пользуются таким способом оплаты. «50% стоимости нужно оплатить непосредственно при бронировании, а оставшиеся 50% — за 30 дней до даты отправления теплохода.

Практически все туристы, приобретающие путевку более чем за 30 дней до тура, предпочитают воспользоваться возможностью отсрочки второй части платежа, а это более половины наших клиентов»,— рассказали в компании.

Но если речь идет не о раннем бронировании, то в этом случае, как правило, привлекаются партнеры — это могут быть как банки, так и микрофинансовые организации. Так, туроператор FUN & SUN предлагает возможность оформить рассрочку через сервис Plait или в Т-Банке. «Каждый турист выбирает для себя выгодный способ оплаты. Выбор зависит от предпочтений: кредит дает больше времени перед первым платежом, рассрочка удобна, потому что не надо платить проценты»,— пояснили представители туроператора.

Еще одна популярная платформа для оформления беспроцентной рассрочки, с которой сотрудничают туроператоры,— PayLate. В ассоциации «Турпомощь» поясняют условия продукта: «Рассрочка выгоднее при отсутствии скрытых комиссий, особенно для туров до 300 тыс. руб., тогда как кредит может быть оправдан для крупных сумм с длительным сроком погашения».

Но с бесплатным сыром нужно быть осторожнее. Так, на форумах немало жалоб на то, что при оформлении рассрочки через платформу тур обходился клиентам дороже. Например, на одном из форумов посетительница поделилась своим опытом: «После перехода в личный кабинет вместо суммы 295 000 я наблюдаю сумму 390 937,64. Естественно, никаких уведомлений о причинах изменения этой суммы мне не приходит. Естественно, никто меня об этом никак не уведомил, хотя я обращалась в поддержку еще на этапе бронирования». С аналогичной ситуацией столкнулась и другая клиентка: «Сумма на рассрочку составляла 420 000 руб. На следующий день после оформления, зайдя в приложение, я увидела сумму долга 574 000 руб.». На горячей линии сервиса рассрочки «магию цифр» объяснили тем, что в личном кабинете указывается сумма, которую клиент должен будет заплатить в случае, если не уложится в льготный период, и… посоветовали не обращать на нее внимания.

Вторая распространенная жалоба — навязывание скрытых комиссий и услуг. В одном из отзывов клиент сервиса рассрочки пожаловался, что после выбора тура и перехода в личный кабинет обнаружил, что дополнительно включены расходы на страхование от несчастных случаев и болезней, страхование от потери работы и СМС-информирование. В некоторых отзывах клиенты сообщают, что после обнаружения подобной ситуации им удавалось через горячую линию отменить дополнительные услуги и вернуть оплату за них.

Ставка ниже — путешествий больше

Снижение ключевой ставки, по ожиданиям участников рынка, повысит доступность путешествий и будет способствовать развитию туризма. «Более доступные кредиты и рассрочка могут увеличить спрос на туры в среднем и премиальном сегментах на 5–10%. Кроме того, это стимулирует инвестиции в туристическую инфраструктуру, что положительно скажется на внутреннем туризме»,— поделились оптимистичными прогнозами в ассоциации «Турпомощь».

Но пока сохраняются высокие ставки, эксперты советуют очень осмотрительно подходить к планированию отдыха взаймы.

«Кредит на отпуск оправдан в случае, если клиент выбрал горящий тур, ему не хватает небольшой суммы на путешествие или есть необходимость в поездке из-за эмоционального выгорания»,— советуют эксперты банка «Синара».

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Вероника Хохлова