Великобритания ввела санкции против «офицеров ГРУ»

Великобритания расширила черный список в рамках антироссийских санкций. Под ограничения попали физические лица, которых в Лондоне связывают с деятельностью российской разведки. Об этом британское правительство сообщило в пресс-релизе.

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании выделило 19 субъектов, задействованных, как считается, в российской хакерской деятельности (.pdf). Также рестрикциям подверглись 61-й центр подготовки специалистов ГРУ и два подразделения Генштаба ВС РФ: Главный центр специальных технологий (в документе он обозначен как «Песчаный червь») и 85-й Главный центр специальной службы (в 2021 году США и Великобритания обвинили его в хакерских операциях).

Другой пункт британских обвинений — информационные операции российской разведки в Западной Африке. За это санкциям (.pdf) подверглось информагентство «Африканская инициатива». ТАСС сообщает, что среди физлиц, связанных с организацией и внесенных в санкционный список, оказались глава представительства агентства в Буркина-Фасо Виктор Луговенко, главный редактор Артем Куреев и его заместительница Анна Замараева. Последняя раньше работала в «ЧВК Вагнер Центре».