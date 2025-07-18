Израиль допустил ввод сирийских сил в Эс-Сувейду на 48 часов

Израиль согласился предоставить сирийским силам безопасности ограниченный доступ в провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии. Разрешение будет дано на 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

На этой неделе Дамаск направил войска в Эс-Сувейду, которая граничит с контролируемой Израилем территорией, чтобы подавить столкновения в Сирии. Они начались в провинции 13 июля между друзскими ополченцами и вооруженными бедуинами, на помощь к которым пришли правительственные силы. Израиль начал наносить удары по Сирии для защиты друзов.

16 июля было объявлено о перемирии сторон, и сирийские войска были выведены из Эс-Сувейды. Однако вчера вечером возобновились столкновения между бедуинами и друзами, которые являются частью религиозного меньшинства в Сирии и имеют последователей в Ливане и Израиле. По информации местного агентства Sweida24, столкновения в некоторых районах Эс-Сувейды продолжались и сегодня.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Друз познается в беде».