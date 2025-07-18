Роскачество разработает ГОСТ для «Пива России»

Роскачество вместе с экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Об этом в организации рассказали «РИА Новостям».

«Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории "Пиво России" и его продвижения»,— сказано в сообщении Роскачества.

По данным организации, проект подготовят до конца года. В дальнейшем возможна разработка закона, аналогичного закону о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие «Вино России». Такие меры поддержки и продвижения должны повысить качество продукции, защитить потребителя и стимулировать развитие отрасли, считают в Роскачестве.

По подсчетам Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за шесть месяцев этого года производство пива в России увеличилось на 3,7% — до 455,07 млн дал. Больше всего вырос выпуск пивных напитков — на 10,5%, до 60,6 млн дал., пива крепостью от 0,5% до 8,6% — на 2,7%, до 394,37 млн дал. Производство пива крепостью выше 8,6% сократилось на 4,6%, до 40 тыс. дал. Увеличение производства пива наблюдалось после значительного спада выпуска крепкого алкоголя — за те же шесть месяцев — на 16,1%, до 73,89 млн дал.

Подробнее о росте производства напитков брожения — в материале «Забродивший минимум».