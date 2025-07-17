Пенсионер за рулем Volkswagen сбил подростка на питбайке на трассе «Нарва»

Около половины третьего дня 16 июля на 77-м км автодороги «Нарва» 68-летний водитель за рулем Volkswagen Tiguan, выполняя разворот с обочины, не уступил дорогу питбайку Renthal, двигавшемуся в попутном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

В результате столкновения 16-летний подросток, управлявший двухколесным транспортом, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По данным правоохранителей, пострадавший был в мотошлеме, однако без защитной экипировки.

Известно, что водитель Volkswagen в 2025 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 27 раз. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на улице Лени Голикова в Петербурге Audi сбила девочку, перебегавшую дорогу на красный свет. В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов