На продажу выставлены корпуса бывшей ярославской мануфактуры

В Ярославле продают три объекта культурного наследия «Казарма для рабочих». Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Речь идет о зданиях на улице Калмыковых №3, 4 и 6, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры».

Все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Площадь зданий варьируется от 3,6 до 4,6 тыс. кв.м. Новые собственники должны будут выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, а земельные участки под зданиями получат в аренду.

Начальная цена объектов определена в 1 руб. При этом шаг аукциона по всем трем объектам от 900 тыс. руб. Торги состоятся 28 августа.

Алла Чижова