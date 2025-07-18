Кубань потеряла первое место в рейтинге инвестпривлекательности для девелоперов

Краснодарский край по итогам первого квартала 2025 года опустился на вторую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов для девелоперов, составленного аналитическим центром «Движение.ру». Лидером рейтинга стала Ленинградская область. При этом, как отмечают аналитики, значения рейтинговых коэффициентов снизились в обоих регионах по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, Краснодарский край набрал 13,31 балла против 14,04 балла кварталом ранее. Ленинградская область улучшила свой относительный показатель, несмотря на снижение абсолютного значения с 13,95 до 13,44 балла. По словам главы центра аналитики компании Devision Дениса Шинкоренко, данные которой легли в основу исследования, в Краснодарском крае снижение оказалось более ощутимым — в том числе за счет сокращения миграционного прироста и снижения маржинальности одного квадратного метра. Последнее, как отмечает эксперт, указывает на опережающий рост себестоимости строительства по сравнению с динамикой цен.

Отдельно аналитики отмечают изменения внутри рейтинга за период с третьего квартала 2024 года по первый квартал 2025 года. Наиболее заметный рост зафиксирован у Ростовской области, которая поднялась сразу на шесть позиций — с 21-го на 15-е место, войдя в пятерку регионов с наибольшей положительной динамикой инвестиционного потенциала.

Несмотря на потери, Краснодарский край по-прежнему входит в число регионов с наивысшим инвестиционным потенциалом на рынке недвижимости. В той же категории остаются Москва и Московская область. Однако, по мнению руководителя Аналитического центра «Движение.ру» Яна Гравшина, это положение также свидетельствует о приближении лидеров рейтинга к риску перегрева рынка. Он полагает, что текущая траектория регионам-лидерам может грозить переходом к стадии стагнации на фоне высоких объемов застройки и достигнутого уровня цен.

Вячеслав Рыжков