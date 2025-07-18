В Ставропольском крае назначили четырех мировых судей

В четырех округах Ставропольского края утвердили новых мировых судей. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, Антона Каюмова назначили на должность мирового судьи в Буденновском округе. Он будет находиться на этом посту три года. Ольга Куликова с 1 августа станет мировым судьей судебного участка №1 Ипатовского округа, Ларису Якубенко с 1 октября назначат судьей судебного участка №3 Кировского округа.

Кроме того, с 1 августа мировым судьей судебного участка №5 Предгорного округа станет Дарья Блинникова.

Мария Хоперская