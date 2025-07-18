Суд изменил формулировку отставки главы района на Алтае после критики Турчака

В Республике Алтай суд удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. В феврале чиновник ушел в отставку по собственному желанию после того, как его работу раскритиковал глава региона Андрей Турчак.

Как установило надзорное ведомство, Дмитрий Кочевов в период работы главой района бесплатно передал родственникам два земельных участка, у которых был законный собственник. Кроме этого, чиновник указал недостоверные сведения о доходе, полученном с продажи земельного участка в 2021 году, снизив его размер с 1 млн руб. до 333 тыс. руб.

Учитывая допущенные нарушения, суд принял решение изменить основание для отставки бывшего главы на «увольнение в связи с утратой доверия».

Как писал «Ъ-Сибирь», 20 февраля Андрей Турчак лишил Дмитрия Кочевова полномочий главы района, так как не увидел «качественных изменений в организации работы администрации». В мае новым главой была избрана Ольга Абросимова.

Михаил Кичанов