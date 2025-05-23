Нового руководителя избрали в Усть-Коксинском районе Горного Алтая

Главой Усть-Коксинского района Республики Алтай избрана Ольга Абросимова. Сессия райсовета, принявшая соответствующее решение, состоялась 23 мая.

По данным администрации района, в ходе голосования госпожу Анисимову поддержали 15 депутатов, двое проголосовали против.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее пост главы района занимал Дмитрий Кочевов. В марте 2025 года он подал в отставку после критики его работы со стороны главы республики Андрея Турчака. Первый заместитель господина Кочевова Ольга Абросимова тогда возглавила район в статусе и. о.

Валерий Лавский