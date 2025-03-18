Глава района в Горном Алтае ушел в отставку после критики Андрея Турчака

Конкурс на пост главы Усть-Коксинского района Республики Алтай назначен на 21 мая 2025 года. Соответствующее решение райсовета опубликовано на сайте муниципалитета.

Конкурс был назначен после досрочной отставки главы района Дмитрия Кочевова, работавшего на этом посту с декабря 2022 года. «У меня нет времени на бесконечные лекции об общественных законах — ничего не изменится. И нет желания спорить с глупцами, которые действуют не по возрасту. И нет времени бороться с серостью… Меня беспокоят завистники, которые пытаются опорочить самых способностях, чтобы завладеть их должностями, талантами и достижениями»,— заявил он в своем обращении к жителям района по поводу отставки.

20 февраля глава республики Андрей Турчак сообщил о том, что принял решение лишить господина Кочевова полномочий главы района. «Ранее он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Времени на исправление управленческих ошибок было дано достаточно. К сожалению, качественных изменений в организации работы администрации, в управлении вверенным районом не произошло»,— пояснил тогда руководитель региона.

И. о. главы Усть-Коксинского района назначена первый заместитель главы Ольга Абросимова. Заявление на участие в конкурсе можно подавать по 4 апреля.

Валерий Лавский