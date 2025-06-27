Долгоиграющая шутка дошла до адресата

В Ленобласти по подозрению в получении взятки силовиками был задержан глава совета депутатов Кузьмоловского поселения Юрий Спицын. По версии следствия, он получил 200 тыс. рублей через посредника — предположительно, экс-коллегу Кирилла Шурыгина, арестованного несколько месяцев назад по обвинению в коррупции. Примечательно, что последний годом ранее записал видео с признанием того, что передавал за процент Спицыну деньги от местного предпринимателя, однако позже отказался от своих слов. Сам же глава совета назвал тогда все сказанное розыгрышем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава совета депутатов Кузьмоловского поселения Юрий Спицын

Фото: Муниципальное образование Кузьмоловское Глава совета депутатов Кузьмоловского поселения Юрий Спицын

Фото: Муниципальное образование Кузьмоловское

Как сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области, 41-летний Юрий Спицын был задержан сотрудниками регионального ФСБ. Глава совета депутатов Кузьмоловского городского поселения в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируют получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Речь идет о 200 тыс. рублей, которые, по версии правоохранительных органов, были переданы ему за общее покровительство в интересах индивидуального предпринимателя, а именно «за обеспечение действия и не расторжение договора на размещение нестационарного торгового объекта».

В СКР уточнили, что в марте прошлого года Спицын получил деньги через посредника. Ровно через год Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО другого кузьмоловского депутата — Кирилла Шурыгина, который, по всей видимости, и выступал в этой роли. Сумма, как и ее предназначение, в его деле идентичны. Да и сам он проходит именно как посредник (п. «б» ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

Тем более что в конце апреля 2024 года Шурыгин, сидя в автомобиле, записал саморазоблачающий ролик, в котором подробно изложил, как и в чьих интересах действовал.

«На протяжении нескольких лет, когда Спицын стал директором муниципального учреждения по захоронению на Кузьмоловском кладбище, я ежемесячно забираю денежные средства, а именно всю прибыль по организации ИП Вдовенко Никита Владимирович, который осуществляет благоустройство на данном кладбище. Денежные средства забираю по указанию Спицына. Ежемесячно. Передаю либо полностью сумму ему, либо часть денег тому, кому он скажет»,— гласит откровение экс-мундепа.

Кроме того, Шурыгин сообщил, что собирает «откаты в размере 10%» у организаций, которые выигрывают контракты по благоустройству и ремонту дорог в поселении.

Юрий Спицын родился 28 октября 1983 года в Ленинграде. Закончил Нахимовское военно-морское училище Минобороны. Учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова. Также получил диплом инженера в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Устинова по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В студенческие годы занимался армрестлингом и рукопашным боем. В администрации Кузьмолово прошел путь от начальника отдела ЖКХ и транспорта до главы поселения.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, легшие в основу дела деньги сначала хранились в холодильнике, после чего их забрали оттуда должностные лица.

Примечательно, что сам Кирилл Шурыгин позже отказался от своих слов, а Юрий Спицын в разговоре с 47news и вовсе заявил, что признание его коллеги было неудачной первоапрельской шуткой, сделанной в состоянии алкогольного опьянения. В СКР пояснили, что в ближайшее время главе совета депутатов будет предъявлено обвинение. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством о заключения фигуранта в СИЗО.

Андрей Кучеров