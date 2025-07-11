Беглов вручил актрисе Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду ей присудил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Торжественную церемонию также посетили ведущие актеры труппы Большого драматического театра имени Товстоногова, родные актрисы. Глава города отметил, что воспринимает как большую честь право вручить госпоже Фрейндлих награду.

«От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство — воплощение ленинградского характера»,— заявил губернатор.

Алиса Фрейндлих поблагодарила гостей церемонии. Актриса подчеркнула, что вся ее жизнь принадлежит театру. Господин Беглов пожелал ей удачи, здоровья и новых творческих успехов на сцене БДТ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доктор наук СПбГУ Николай Кузнецов получил премию Кремля в области науки и технологий.

Татьяна Титаева