Полиция Новороссийска предупредила студентов о мошенничествах от имени вузов

Полиция Новороссийска предупредила студентов, абитуриентов и их родителей об активизации мошенников, использующих схемы социальной инженерии. Поводом к обращению стало уголовное дело, возбужденное после того, как 17-летний житель города стал жертвой дистанционного обмана, рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, подростку поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником учебного заведения. После краткого диалога звонивший запросил код из СМС, якобы необходимый для подтверждения информации. Выполнив просьбу, молодой человек тем самым предоставил злоумышленникам доступ к своему мобильному устройству.

Впоследствии на телефон юноши начали поступать звонки от лиц, представившихся сотрудниками различных государственных структур. Они заявили, что семье подростка грозит уголовная ответственность за «содействие недружественному государству», и предложили «урегулировать ситуацию» за определенную сумму.

Юноша под диктовку мошенников оформил кредит на имя родителя и перевел 600 тыс. руб. на указанные счета.

В связи с произошедшим сотрудники полиции призывают родителей проводить профилактические беседы с детьми о рисках, связанных с передачей персональных данных, а также отслеживать любые финансовые операции, совершаемые с использованием их имени. При малейшем подозрении на мошенничество рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Вячеслав Рыжков