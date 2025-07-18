Осуждены фигуранты дела о мошенничестве при возведении новосибирского центра МЧС

Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении руководителей ООО «Строительная компания "Союз военных строителей"» (СК «СВС»), братьев Максима и Дениса Плотниковых. Их признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» в Новосибирской области. Подсудимым суд назначил по 4,5 года условно и штраф в размере 700 тыс. руб., сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году СК «СВС» заключила контракт с региональным ГУ МЧС России на возведение объекта в поселке Коченево. Денис Плотников, считают правоохранители, после получения аванса от ведомства, закупал для строительства центра более дешевые материалы, не соответствующие проектно-сметной документации.

Ущерб следствие оценивает более чем в 3,7 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Александра Стрелкова