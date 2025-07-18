В Геленджик из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел первый рейс

Из аэропорта Шереметьево в Геленджик в 11:20 мск вылетел первый рейс с 2022 года. Самолет вылетел из столичного аэропорта по расписанию. Он должен прибыть в Геленджик в 15:25 мск. Информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны ввели после начала боевых действий на Украине. Под ограничения попали авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

9 июля Росавиация сообщила о готовности аэропорта в Геленджике возобновить работу. Гражданские рейсы могут выполняться с 8:30 мск до 20:00 мск. Накануне «РИА Новости» подсчитали, что со старта продаж билеты до Геленджика и обратно подорожали почти в три раза — с 17,8 тыс. руб. до 50 тыс. руб.