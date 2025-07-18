Захарова отметила ужесточение заявлений Японии о мнимых угрозах со стороны России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ежегодную «Белую книгу по обороне» Японии. Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах, исходящих от Москвы, Пхеньяна, а также о действиях Пекина в Тайваньском проливе, убеждена госпожа Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вновь воспроизводятся шаблонные инсинуации в отношении России в контексте как украинского кризиса, так и развития нашего взаимодействия с КНДР в нелепой увязке с их якобы влиянием на деградацию ситуации в Азии»,— приводит пресс-служба дипломатического ведомства слова Марии Захаровой. По ее мнению, такой риторикой Токио пытается оправдать свой курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с Западом.

Российский МИД подчеркивает, что подобная внешнеполитическая линия угрожает стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулируя новый этап гонки вооружений. Это также отразится на двусторонних отношениях, которые «и без того переживающих нелегкие времена», отметила представитель ведомства.

«Белая книга по обороне» — ежегодный доклад о состоянии обороны страны, который утверждается правительством Японии. В документе 2025 года содержатся разделы, посвященные противоракетной обороне. Госпожа Захарова добавила, что российская сторона продолжит изучать обзор. Если будут выявлены риски для безопасности России, МИД отреагирует дополнительно.

Вчера МИД России заявил решительный протест посольству Японии в Москве из-за участия японских воздушных сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific. Они пройдут с 9 июля по 4 августа недалеко от дальневосточных границ России.