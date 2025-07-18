Аналитики Opta определили главного фаворита нового сезона РПЛ

Аналитическое бюро Opta назвало фаворитов нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Главным претендентом на чемпионство считается петербургский «Зенит», шанс на победу клуба оценивается в 39,6%.

Вторым фаворитом по версии Opta стал московский ЦСКА (17%). Действующий чемпион России «Краснодар» стал третьим (15,5%). Также в топ-5 фаворитов вошли столичные «Спартак» (11,9%) и «Динамо» (15,5%). Главными претендентами на вылет считаются «Пари Нижний Новгород» (21,8%) и «Оренбург» (19,6%).

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом матче чемпионата московское «Динамо» примет на своем стадионе калининградскую «Балтику», которая в сезоне-2023/24 стала победителем Первой лиги и напрямую вышла в высший дивизион.

Таисия Орлова