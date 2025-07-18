Открылся фестиваль «Ярославское книжное обострение»
В Ярославле на Даманском острове открылся фестиваль «Ярославское книжное обострение», который продлится до 20 июля. Программу событий накануне публиковала областная библиотека им. Некрасова.
Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова
Мероприятия разделены по четырем зонам. 18 июля в Интерактивной зоне проходят мастер-классы, игры по диалектам, викторины. На сцене состоятся творческая встреча с Александром Антиповым «Нельзя уставать» (14:00), торжественное открытие фестиваля (15:30), презентация книги «От Бунина до Бродского. История русской нобелианы» Гаянэ Степанян (16:30), концерт Станислава Майнугина (17:30). На территории лектория №1 пройдет презентация книги «Достоевский о нас» Ольги Малышкиной (13:45), а на территории лектория №2 — творческая встреча «От книги до книги и наоборот» с Яной Поляруш.
19 июля — программа «Хоккейная суббота» (14:30), лекция «История советского хоккея» Станислава Гридасова (15:30), встреча с Александрой Марининой (16:30), презентация книги «Смех без причины» Максима Кронгауза (17:30), встреча с Юрием Швецовым (15:00), встреча с поэтом, писателем, драматургом Игорем Жуковым (13:15), презентация комикса «Кудесник» Дениса Черноморского (16:15).
20 июля пройдет концерт Анны Минеевой (11:30), презентация книги «Историк у микрофона» Алексея Бакуменко (12:30), презентация книги «Невидимый Саратов» Михаила Левантовского (14:30), лекция «Образ будущего. Версия русского космизма» Анастасии Гачевой (14:00). Подробная программа на сайте фестиваля.