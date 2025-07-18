В Ярославле на Даманском острове открылся фестиваль «Ярославское книжное обострение», который продлится до 20 июля. Программу событий накануне публиковала областная библиотека им. Некрасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова

Мероприятия разделены по четырем зонам. 18 июля в Интерактивной зоне проходят мастер-классы, игры по диалектам, викторины. На сцене состоятся творческая встреча с Александром Антиповым «Нельзя уставать» (14:00), торжественное открытие фестиваля (15:30), презентация книги «От Бунина до Бродского. История русской нобелианы» Гаянэ Степанян (16:30), концерт Станислава Майнугина (17:30). На территории лектория №1 пройдет презентация книги «Достоевский о нас» Ольги Малышкиной (13:45), а на территории лектория №2 — творческая встреча «От книги до книги и наоборот» с Яной Поляруш.

19 июля — программа «Хоккейная суббота» (14:30), лекция «История советского хоккея» Станислава Гридасова (15:30), встреча с Александрой Марининой (16:30), презентация книги «Смех без причины» Максима Кронгауза (17:30), встреча с Юрием Швецовым (15:00), встреча с поэтом, писателем, драматургом Игорем Жуковым (13:15), презентация комикса «Кудесник» Дениса Черноморского (16:15).

20 июля пройдет концерт Анны Минеевой (11:30), презентация книги «Историк у микрофона» Алексея Бакуменко (12:30), презентация книги «Невидимый Саратов» Михаила Левантовского (14:30), лекция «Образ будущего. Версия русского космизма» Анастасии Гачевой (14:00). Подробная программа на сайте фестиваля.

Алла Чижова