Журналистке-иноагенту Курбангалеевой запросили 8 лет колонии заочно

Гособвинение попросило Второй Западный окружной военный суд назначить восемь лет лишения свободы заочно журналистке, бывшей ведущей ВГТРК Фариде Курбангалеевой (внесена в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов). Ее обвиняют в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Второму фигуранту дела — Александру Барановскому (внесен в реестр иноагентов) — прокурор запросил шесть лет лишения свобода заочно, передает ТАСС. Гособвинение также попросило суд запретить фигурантам администрировать сайты.

16 июля Гособвинение заявило, что видеоролики бывшей ведущей «Вестей» дискредитируют российских военнослужащих, а также вызывают у россиян чувство «незащищенности со стороны государства».

Фарида Курбангалеева (внесена в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов) была ведущей новостной программы на «России 1» с 2007 по 2014 год. С 2018 года она проживает за границей и ведет собственный канал на YouTube. В июне 2024 года журналистка была внесена в реестр иноагентов, в октябре ее объявили в международный розыск. В начале 2025 года Генпрокуратура потребовала экстрадировать журналистку из Чехии.