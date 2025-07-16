Прокуратура сочла пугающими россиян видео журналистки-иноагента Курбангалеевой

Гособвинение считает видеоролики бывшей ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой (внесена в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов) дискредитирующими армию, а также вызывающими у россиян чувство «незащищенности со стороны государства». Об этом стало известно во время заседания 2-го Западного окружного военного суда, который начал заочно рассматривать дело об оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фарида Курбангалеева (признана иноагентом)

Фото: @prazhskygrad (признана иноагентом) Фарида Курбангалеева (признана иноагентом)

Фото: @prazhskygrad (признана иноагентом)

Согласно позиции обвинения, журналистка публиковала посты в Telegram-канале и с их помощью «умышленно распространяла под видом достоверных сведений» информацию о действиях ВС РФ на Украине, передает «РИА Новости». Она «ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности» российской армии во время СВО, дискредитировала российских военнослужащих, «у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности», считает прокуратура.

Вместе со вторым фигурантом дела, Алексеем Барановским (внесен в реестр иноагентов), бывшая ведущая новостей обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма группой лиц (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Также ей предъявлено обвинение в фейках об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Фарида Курбангалеева (внесена в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов) была ведущей программы «Вести» на «России 1» с 2007 по 2014 год. С 2018 года проживает за границей. Ведет собственный канал на YouTube. В июне 2024 года была внесена в реестр иноагентов, в октябре журналистку объявили в международный розыск. В начале 2025 года Генпрокуратура потребовала экстрадировать журналистку из Чехии.