В Китае обвинили иностранную разведку в вывозе из страны редкоземельных металлов

Министерство государственной безопасности Китая пресекло незаконный вывоз из страны редкоземельных металлов, организованный иностранной разведкой. Об этом ведомство заявило в мессенджере WeChat.

В сообщении не называется страна, разведка которой могла заниматься вывозом редких металлов, однако уточняется, что это государство не может самостоятельно производить и обрабатывать их. По данным ведомства, китайский подрядчик вступил в сговор со службами другой страны и предоставлял на экспортном контроле ложные данные о составе и названии экспортируемой продукции. После чего редкоземельные металлы небольшими партиями поступали в страну назначения.

По версии министерства, иностранная разведка, в частности, поручала местным подрядчикам перерабатывать редкоземельные металлы и контрабандой вывозить как строительные материалы или аксессуары из сплавов.

В Китае находится порядка 40% мировых запасов редкоземельных металлов, доля страны в добыче составляет около 70%. В апреле КНР ужесточила экспортный контроль семи металлов. Это привело к кризису автомобильной отрасли в США, поскольку импорт из Китая составлял около 80% от общего ввоза сырья. 9 июня страны заключили соглашение, которое, по словам президента Штатов Дональда Трампа, должно восстановить поставки.

Подробнее — в материале «Редкоземельная лихорадка».