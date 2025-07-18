В этом году из бюджета Марий Эл выделят 12 млн руб. для выплат беременным студенткам. Об этом рассказал глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Марий Эл направят 12 млн рублей на выплаты беременным студенткам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году в Марий Эл направят 12 млн рублей на выплаты беременным студенткам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты по 100 тыс. руб. смогут получить 120 беременных девушек в рамках нацпроекта «Семья». Денежные средства на сумму 4,6 млн руб. уже получили 46 студенток очных отделений.

Юрий Зайцев заявил, что выплаты помогут молодым родителям совмещать учебу, карьеру и воспитание детей.

Ранее стало известно, что из бюджета Чувашии в 2025 году выделят 13,8 млн руб. на выплаты беременным студенткам. Такую же меру планировали ввести и в Татарстане.

Диана Соловьёва