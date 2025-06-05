В Чувашии из республиканского бюджета планируют направить 13,8 млн руб. на выплаты беременным студенткам. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии планируют направить 13,8 млн руб. на выплаты беременным студенткам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Чувашии планируют направить 13,8 млн руб. на выплаты беременным студенткам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 году выплаты по 100 тыс. руб. уже получили 52 студентки. Среди них 24 женщины обучаются по программам среднего профессионального образования, а 28 учатся по формам высшего образования. На выплаты студенткам было направлено 5,2 млн руб.

Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья» и программам повышения рождаемости.

Ранее стало известно, что выплаты беременным студенткам планируют ввести и в Татарстане.

Диана Соловьёва