Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге пройдет с 15 по 24 августа

С 15 по 24 августа в Екатеринбурге пройдет Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Местом проведения вновь станет набережная Исети за Макаровским мостом, где сады нынешнего фестиваля станут продолжением созданного в 2024 году ландшафта, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тема этого года — «Отпуск в один шаг», предлагающая жителям и гостям города десятидневный отдых у воды и под солнцем по системе «все включено». На набережной Исети появятся освещенные дорожки, тротуары с ограждениями и велодорожки. Там также разместят пирс, сцену на воде и солярий. В установленном амфитеатре на набережной будут проводить развлекательные мероприятия.

В рамках «Атмофеста» будет организован фестиваль высокой кухни с дегустацией блюд. Любители активного образа жизни смогут поучаствовать в соревнованиях по водным видам спорта и танцах в саду. Для детей предусмотрены игровые и развлекательные программы.

Напомним, в 2024 году фестиваль «Атмофест» прошел на набережной Исети у Макаровского моста. В семи садах высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений. Всего фестиваль посетили около 194 тыс. человек. В феврале депутат городской думы Игорь Володин предложил вернуть «Атмофест» на площадь 1905 года: по его словам, многие объекты фестиваля у Макаровского моста были разрушены, тогда как на площади проблем с охраной не было. Однако в этом году на площади 1905 года будет проходить фестиваль «Лето на площади».

Ирина Пичурина