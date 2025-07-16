Из горящей квартиры в Вартемягах спасли 700 черепашек, 11 ежей и 11 хомяков

Спасатели вытащили из горящей квартиры в двухэтажном доме барачного типа на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги 700 черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов, сообщает пресс-служба Ленинградской областной противопожарной-спасательной службы 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Черепашки, которых разводили в одной из квартир в деревне Вартемяги

Фото: ГКУ «Леноблпожспас» Черепашки, которых разводили в одной из квартир в деревне Вартемяги

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Известно, что огонь объял комнату площадью 24 кв.м. Без погибших, к сожалению, не обошлось. Скончались 100 черепашек, девять ежей и девять хомяков. О владельцах недвижимости, устроивших в квартире «зоопарк», пока ничего не известно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пятнадцать человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Замшиной улице. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 3 кв. м.