ВСУ за сутки обстреляли девять белгородских муниципалитетов: есть раненый

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 71 боеприпаса и 67 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили восемь домов и пять машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне в медучреждение обратился еще один пострадавший при атаке БПЛА на Белгород 16 июля. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медпомощи пациента отправили на амбулаторное лечение.

В Белгородском районе села Бессоновка, Варваровка, Нечаевка, Отрадное, Солохи и Чайки подверглись ударам девяти дронов. В селе Чайки в результате атаки на легковой автомобиль пострадал водитель. Он проходит лечение амбулаторно. Машина получила разрушения. По итогам суток в селе Отрадное повреждены два корпуса сельхозпредприятия, в селах Нечаевка и Солохи — по одному частному дому, в селе Бессоновка — здание предприятия.

В Борисовском районе поселок Борисовка атакован беспилотником — пострадал соцобъект.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка и Углово ударили десятью беспилотниками. В селе Кукуевка повреждены автомобиль и склад, в селе Двулучное — частный дом, забор другого домовладения и машина, в селах Долгое и Карабаново — по одному частному дому.

В Волоконовском районе села Борисовка, Грушевка, Тишанка, Ютановка и хутор Плотвянка атаковали шестью БПЛА. В селе Грушевка нарушена линия электропередачи (ЛЭП), в селе Тишанка и на хуторе Плотвянка — линии газоснабжения.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 22 боеприпаса и пять беспилотников. В Глотове повреждены ЛЭП и заборы двух домовладений.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись десяти обстрелам с помощью 48 боеприпасов и атакам 15 БПЛА. В селе Графовка горел частный дом.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Бабенков выпустили один боеприпас и 21 беспилотник. В Шебекине на территории двух предприятий пострадали административное здание, производственный цех, хозпостройки и два транспортных средства, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Первое Цепляево — четыре единицы техники предприятия, в селе Зиборовка — производственное здание сельхозпредприятия, на хуторе Бабенков — инфраструктурный объект связи. Сегодня ночью после сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Новая Таволжанка сгорел частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины три мирных жителя погибли и 17 пострадали. ВСУ выпустили по 13 муниципалитетам не менее 86 боеприпасов и 130 беспилотников.

Алина Морозова