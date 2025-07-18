Над Подмосковьем сбили 11 беспилотников за ночь

Сегодня ночью средства ПВО сбили 11 беспилотников над пятью округами Московской области. Речь идет о Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске. Об этом сообщает губернатор Андрей Воробьев.

Большая часть дронов была уничтожена на подлете. Пострадавших и серьезных повреждений нет. В Сергиево-Посадском городском округе повреждены фасады и остекление двух частных домов в коттеджном поселке «Рязанцы». В деревне Марьино в Солнечногорске разрушен забор, часть стены и оконные конструкции частного дома.

На местах работают оперативные службы. «Обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество»,— добавил господин Воробьев.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 18 июля над Московской областью было сбито 10 БПЛА, в том числе три — на подлете к столице.