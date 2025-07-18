На Ставрополье ежедневные продажи квартир в новостройках упали на 31%

Ежедневные темпы продаж квартир в новостройках на Ставрополье с мая по июнь 2025 года снизились на 31%. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные руководителя ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так в мае 2025 года в Ставропольском крае застройщики в день сдавали 73 квартиры, в июне этот показатель упал до 50.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что жителям Ставропольского края потребуется 4,7 года для накопления на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью 5,7 млн руб., что на 2,4 года быстрее показателя прошлого года. Ставрополье заняло 71 позицию из 85 в рейтинге регионов по доступности жилья.

Наталья Белоштейн