Ставропольский край занял 71 место в рейтинге доступности жилья

Жителям Ставропольского края потребуется 4,7 года для накопления на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью 5,7 млн руб., что на 2,4 года быстрее показателя прошлого года. Ставрополье заняло 71 позицию из 85 в рейтинге регионов по доступности жилья, подготовленном аналитиками РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Исследование основывалось на данных за май 2025 года.

Согласно исследованию, год назад семьям из Ставропольского края требовалось 7,1 года для накопления на собственное жилье. Таким образом, за прошедший период ситуация улучшилась более чем на два года.

Наиболее доступное жилье в России находится в северных регионах — Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Самые высокие цены зафиксированы в Севастополе и Крыму.

Ранее сообщалось, что Ставрополь вошел в перечень 15 городов-лидеров по объему введенного в эксплуатацию жилья.

Тат Гаспарян