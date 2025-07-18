Имущество экс-замглавы новосибирского ТУАД на 120 млн рублей обратят в доход РФ

Прокуратура Новосибирской области потребовала обратить в доход государства квартиры, дома и машины бывшего замруководителя Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константина Громенко. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 197 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Громенко

Фото: Правительство Новосибирской области Константин Громенко

Фото: Правительство Новосибирской области

По данным материалов уголовного дела, Константин Громенко в период замещения должности приобрел 16 объектов недвижимости и шесть дорогостоящих автомобилей стоимостью не менее 120 млн руб. Это имущество несоразмерно доходу чиновника, считает следствие. Кроме того, обвиняемый получил доход 12,1 млн руб. от аренды коттеджа площадью почти 600 кв. м, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Прокуратура инициировала конфискацию у обвиняемого 15 объектов недвижимости, включая помещение в Москве, два автомобиля, денежные средства в размере 8,9 млн руб., и доход от сдачи дома в аренду.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне прошлого года в отношении Константина Громенко завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы). Взятки, считает следствие, были закамуфлированы под выплату зарплаты и дивидендов родственникам чиновника, которые были фиктивно оформлены в компании. Основанием для возбуждения дела послужили материалы регионального УФСБ.

Михаил Кичанов