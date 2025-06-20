Замглавы ТУАД Новосибирской области вменили в вину взятки на 197 млн рублей

Заместитель начальника новосибирского территориального управления автодорог (ТУАД) Константин Громенко предстанет перед судом по делу о взятке в размере 197 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

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По версии следствия, в период с 2018-го по 2024 год замглавы ТУАД получал от подконтрольных ему руководителей дорожных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму более 197 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за содействие в заключении контрактов и беспрепятственный прием выполненных работ независимо от выявленных нарушений. На имущество обвиняемого наложен арест, сообщили в управлении Следственного комитета.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне прошлого года в отношении Константина Громенко завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы). Как сообщалось ранее, взятки, считает следствие, были закамуфлированы под выплату зарплаты и дивидендов родственникам чиновника, которые были фиктивно оформлены в компании. Один из эпизодов дела связан с получением взятки автомобилем BMW X5. Основанием для возбуждения дела послужили материалы регионального УФСБ.

Илья Николаев