Трамп позвонил Нетаньяху в связи с обстрелом ЦАХАЛ церкви в Газе

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с обстрелом ЦАХАЛ церкви в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это не была позитивная реакция»,— сказала представитель Белого дома. По ее словам, «это была ошибка со стороны израильтян» (цитата по ТАСС).

Ранее премьер-министр Израиля выразил глубокое сожаление по поводу «случайного снаряда», попавшего в католическую церковь Святого Семейства в Газе. Он заверил, что Израиль расследует инцидент и по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест. По сообщению пресс-службы израильской армии, осколки снаряда попали в церковь по ошибке.

В результате удара по единственному католическому храму в секторе Газа погибли три человека, еще девять получили ранения, трое из них — серьезные. Эту информацию подтвердила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима. Среди пострадавших — приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.