В МИД России заявили об «озверении» НАТО после слов Писториуса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние слова министра обороны Германии Бориса Писториуса. Тот заявил, что войска ФРГ готовы «убивать российских солдат» в случае нападения РФ на НАТО.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну»,— сказала Мария Захарова на брифинге. По ее словам, заявления господина Писториуса подтверждают агрессивный настрой Берлина по отношению к Москве.
Министр обороны ФРГ в интервью газете Financial Times заявил, что переговоры о мире возможны только с позиции силы, и что если Россия нападёт на страну НАТО, немецкие военнослужащие будут готовы убивать российских солдат. В Кремле после слов немецкого министра назвали Германию «снова опасной».