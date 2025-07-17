Развитые экономики спешат торговать

Мировая торговля в первом квартале 2025-го выросла на 3,5% год к году, следует из данных Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Аналитики фиксируют новый тренд: основной вклад в рост внесли не развивающиеся, а развитые экономики — они наращивали поставки на фоне опасений вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа. Во втором квартале тенденция, вероятно, сохранилась. Прогнозы же на вторую половину года остаются туманными: значительные риски для глобальной торговли связаны не только с увеличением американских тарифов и зеркальными ответами партнеров, но и с усилением протекционизма сразу во многих странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В стремлении успеть до введения обещанных США ограничений развитые экономики обогнали развивающиеся в наращивании внешней торговли

Фото: Carlos Barria / Reuters В стремлении успеть до введения обещанных США ограничений развитые экономики обогнали развивающиеся в наращивании внешней торговли

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глобальная торговля в январе—марте 2025 года увеличилась на 1,5% в квартальном выражении и на 3,5% — в годовом, сообщает в обновленном прогнозе ЮНКТАД ООН. В четвертом квартале 2024 года расширение было сопоставимым: на 1,7% и 3,4% соответственно.

Стабильный рост в начале 2025-го демонстрировала торговля и товарами, и услугами.

Как напоминают аналитики, устойчивое расширение торговли наблюдается со второй половины 2023 года, при этом до сих пор основной вклад в него вносили развивающиеся страны. В первом квартале 2025 года фиксировалась новая тенденция: развитые экономики опередили развивающиеся по темпам роста торговли. Причина — политика президента США Дональда Трампа, спровоцировавшая сами Штаты и их ключевых торговых партнеров наращивать поставки и закупки в преддверии введения ограничительных мер.

В ЮНКТАД отмечают, что в первом квартале наблюдалось в том числе резкое увеличение импорта США и активизация экспорта из Европейского союза. Торговля по линии «Юг—Юг» (между развивающимися странами) в январе—марте сокращалась, исключением стали страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай (см. “Ъ” от 14 июля). Предварительные оценки свидетельствуют о том, что тренд сохранится и во втором квартале. В квартальном выражении спад среди развитых стран ожидается разве что в США: импорт, вероятно, просел из-за новых тарифов и эффекта высокой базы.

Динамика же торговли второй половины года менее предсказуема: сохранение устойчивости поставок будет зависеть от политики США и адаптивности партнеров.

Хотя пока встречные меры последних остаются сдержанными, повышение американских тарифов может спровоцировать более серьезный ответ, а сама торговая напряженность распространиться на третьи страны, напрямую не вовлеченные в споры. Среди других негативных для мировой торговли сигналов — динамика некоторых экономических показателей в Китае: так, например, индекс PMI в производственном секторе третий месяц подряд остается в отрицательной зоне (ниже отметки 50 пунктов), что может свидетельствовать о сокращении экспортных заказов.

Еще одной серьезной проблемой аналитики считают усиление протекционизма как развитыми, так и развивающимися экономиками: страны активно разворачивают меры поддержки отечественной промышленности, в том числе высокотехнологичного производства, следует из данных за первый квартал и предварительных оценок за второй.

Некоторую поддержку мировой торговле в условиях тарифной войны, впрочем, может оказать региональная интеграция: этот тренд в начале года был сильнее, чем френдшоринг (расширение торговли с политически близкими экономиками), указывают в ЮНКТАД.

Кристина Боровикова