«Сорок сороков» попросили Роскачество проверить куклы Барби с особенностями здоровья

Общественная организация «Сорок сороков» обратилась в Роскачество с требованием провести экспертизу кукол Барби с особенностями здоровья. По мнению правозащитников, инклюзивная линейка кукол может негативно влиять на психику ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mattel Фото: Mattel

Обращение активистов есть в распоряжении ТВЦ. В нем говорится, что ребенок может почувствовать себя «больным и неполноценным» из-за таких кукол. «Если родители неправильно придумают историю для такой куклы, то это может вызвать у малыша страх оказаться в подобной ситуации»,— указывают общественники.

В материале ТВЦ также сообщается, что инициатива «Сорок сороков» была поддержана среди родителей — они называют таких Барби «уродами».

С 2020 года производитель кукол Барби — компания Mattel — выпустила уже несколько серий кукол с особенностями здоровья. В линейках были представлены куклы с пигментацией кожи лица (витилиго), куклы без волос, в инвалидных колясках и с тростью. 9 июля этого года Mattel показала куклу Барби с диабетом первого типа — она носит прибор для постоянного измерения сахара в крови, мобильный телефон с приложением, которое помогает следить за уровнем сахара. Кроме того, кукла носит инсулиновую помпу.

Полина Мотызлевская