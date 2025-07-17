Подравшийся с ОМОНом на митинге в 2021 году чеченец Джумаев освободился из колонии

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев вышел из колонии в Тамбовской области. Он стал известен по видеозаписи, где на оппозиционном митинге на Пушкинской площади в Москве 23 января 2021 года он бросается на сотрудников ОМОНа в полной экипировке. В мае того года Сайд Джумаев сменил имя на Микаила Мархиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микаил Мархиев (Сайд-Мухаммад Джумаев)

Фото: Тверской районный суд Микаил Мархиев (Сайд-Мухаммад Джумаев)

Фото: Тверской районный суд

Сайд Джумаев отбыл полный срок наказания в пять лет лишения свободы в колонии общего режима. О его освобождении 17 июля сообщила его тетя Лариса Мархиева в двух сторис в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В первой сторис показано, как он выходит из колонии, к нему подбегает и обнимает мать. Во второй — он с улыбкой говорит по телефону перед автомобилем Mercedes.

«Время было подумать,— рассказал молодой человек Telegram-каналу RusNews.— Всем, кто поддерживал, писал — благодарю! Все это мне помогало».

На момент уголовного преследования Сайд Джумаеву был 21 год. Он учился на втором курсе факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Само видео противостояния ОМОНу занимает 20 секунд: он бросается на сотрудников, но под ударами дубинок отступает, защищаясь руками, затем его сбивают с ног и он отползает в толпу. Молодой человек был арестован 28 января 2021 года. 19 августа того же года Тверской суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Вину на суде он признал частично.