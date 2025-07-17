ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

Банк России установил курсы валют на 18 июня. Официальный курс доллара — 78,1856 руб., евро — 90,9716 руб., юаня — 10,8787 руб. Американская валюта за день подорожала на 20,68 коп., китайская — на 2,31 коп., а евро подешевел на 18,90 коп.

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С начала года рубль укрепился к доллару на 31%. Это стало одним из основных факторов замедления инфляции, считают аналитики, опрошенные «Ъ-Деньги». Также высокий курс позволил импортерам покупать товары за рубежом существенно дешевле. Сейчас эксперты ожидают сильного ослабления рубля. Курс может рухнуть из-за возможных новых санкций США и ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ-Деньги» «Инфляция купилась».