Эксперты «Сбера» допустили снижение ключевой ставки до 17% в июле

Центробанк (ЦБ) России на заседании в конце июля может понизить ключевую ставку до 17%, однако основной прогноз на 18% все еще более вероятен. Об этом рассказал аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Банк России может сбалансировать такое снижение ставки сдержанными комментариями относительно потенциала снижения ставки в 2026–2028 годах с учетом инертности инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые по-прежнему остаются высокими», — рассказал господин Рапохин «РБК Инвестициям».

Он подчеркнул, что ЦБ вероятнее всего понизит ключевую ставку до 18%. По его словам, это связано с замедлением базовой инфляции.

В начале июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с большей вероятностью рассмотрит снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, замедление инфляции происходит быстрее прогноза ЦБ. Следующее заседание совета директоров регулятора пройдет 25 июля.