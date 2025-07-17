Правительство может расширить порог отклонения от индикатора в топливном демпфере

Правительство может увеличить допустимое отклонение оптовых цен на топливо от индикативных для выплаты демпфера, сообщили «Ъ» источники. Для бензина порог вырастет с 10% до 15%, для дизеля — с 20% до 25%. Решение может быть принято в ближайшие дни.

Инициатива обсуждается на фоне роста биржевых цен: в июне котировки обновили годовые максимумы. По данным Минфина, за первое полугодие 2025 года нефтекомпании получили 544,7 млрд руб. демпферных выплат.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост оптовых цен, что может отразиться на рознице. Независимые АЗС окажутся под ударом из-за сокращения маржинальности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Демпфер на вырост».