Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер взяла перерыв от тенниса

Финалистка трех турниров Большого шлема тунисская теннисистка Онс Жабер заявила, что приостановит карьеру и «поставит себя на первое место». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / File Photo / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / File Photo / Reuters

«На протяжении двух последних лет я выкладывалась на полную, боролась с травмами и многими другими трудностями. Но в глубине души я уже давно не чувствовала себя по-настоящему счастливой на корте. Теннис — прекрасный вид спорта, однако сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец поставить себя на первое место: дышать полной грудью, восстановиться и заново открыть для себя радость простой жизни. Спасибо моим болельщикам за понимание», — написала теннисистка.

Онс Жабер 30 лет. На данный момент она занимает 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка трижды доходила до финалов турниров Большого шлема в одиночном разряде (Wimbledon в 2022 и 2023 году, US Open в 2022-м). На ее счету пять побед на турнирах под эгидой WTA. Наивысшая позиция Жабер в мировом рейтинге — вторая строчка в июне 2022 года.

Таисия Орлова