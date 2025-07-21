Вклады переохлаждаются

Если в 2024 году ставки по вкладам росли намного быстрее, чем ключевая ставка ЦБ, то сейчас на рынке обратная ситуация. Регулятор очень осторожно переходит к циклу смягчения денежно-кредитной политики, предупреждая, что риски негативных сценариев в экономике по-прежнему высоки. Однако средние ставки по вкладам уже опустились ниже 18% годовых и, по прогнозам участников рынка, к концу года могут упасть до 12–13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам крупнейших банков в первой декаде июля 2025 года упала до 17,91% годовых, что стало минимальным значением за последние десять месяцев. За прошедшие полгода этот показатель снизился на 4,37 п. п., в то время как ключевая ставка ЦБ — всего на 1 п. п. и составляет сейчас 20%. Снижая ключевую ставку, регулятор предупредил участников, что пока еще нет поводов для уверенного оптимизма. «В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки»,— сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ускорение свободного падения

Невзирая на сигналы ЦБ, банки взяли уверенный курс на снижение ставок, в первую очередь на длинные сроки.

По данным маркетплейса «Финуслуги», среди топ-50 банков по депозитному портфелю средняя ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 17,6% годовых, по полугодовому — 17,3%, по годовому — 16,1%, а на более длинных сроках, до трех лет включительно,— 12,7–13,9%.

Впрочем, и сегодня можно увидеть щедрые предложения — до 30% годовых. Правда, в большинстве случаев речь идет о вкладах на срок до трех месяцев и, как правило, на небольшие суммы — 50 тыс. или 100 тыс. руб. (Альфа-банк, ПСБ, «Дом.РФ»). «Когда ставки во всех банках начинают снижаться, клиенты снова обращаются к рынку в поисках лучшего предложения, и как раз такие высокие ставки, пусть даже и не на долгий срок и с условиями на нового клиента, могут в моменте привлекать»,— объясняет проектный лидер Wealth Management Frank RG Мария Суховерова.

Банки активно конкурируют за новых клиентов. «Для наращивания новой активной клиентской базы банки могут использовать разные способы — это может быть реклама на федеральных каналах или какой-то продукт, например вклад на небольшую сумму (50 тыс. руб.) на короткий срок»,— говорит начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов банка «Зенит» Наталья Дорина, уточняя, что разница в стоимости привлечения на одного клиента у каждого банка своя.

Однако в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки, а вслед за ней и падения доходности вкладов банки не рискуют привлекать дорогие депозиты на долгий срок.

«В подобной ситуации наиболее безопасным и комфортным решением являются варианты привлечения под максимальную ставку краткосрочных вкладов,— уточняют в банке “Уралсиб”.— Вклады на короткие сроки с высокими ставками — достаточно эффективный инструмент для привлечения клиентов и увеличения пассивной базы банка». По словам директора по сберегательным продуктам МТС-банка Андрея Счастливого, в случае привлечения коротких вкладов у банков будет возможность в дальнейшем переоценить эти средства на новый срок по более низкой ставке. Это актуально в случае снижения ставок на рынке.

Кому дороже, кому длиннее

Поскольку уровень доходности традиционно является ключевым параметром для выбора вклада, а максимальные ставки сегодня предлагаются на сроки до шести месяцев, именно такие вклады и наиболее востребованы у клиентов, отмечают участники рынка. Однако растет доля клиентов, которые пытаются поймать ускользающую доходность и зафиксировать ее на долгий срок. «В первой половине 2025 года наиболее популярными были краткосрочные вклады — на их долю приходилось более 70%,— рассказывает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу “Финуслуги” Игорь Алутин.— Вместе с тем популярность более длинных вкладов (от года включительно) в этот период росла: на них пришлось 11% открытых вкладов, в то время как за аналогичный период прошлого года доля вкладов на год и более составляла 4%». Вклады на короткий срок всегда будут популярны среди клиентов, в частности среди клиентов массового сегмента, которые хотят получать более высокую доходность относительно накопительного счета, однако не готовы фиксировать свои средства надолго, уверена Мария Суховерова. «В то же время более осознанные вкладчики отдают предпочтение более длинным вкладам, например на 9–12 месяцев,— отмечает она.— Жертвуя некоторым уровнем доходности сейчас, клиенты осознают выгоду в фиксировании ставки на более длительные сроки в случае, если ключевая ставка будет снижаться».

Однако, выбирая вклад, нужно внимательно изучать условия. У многих банков максимальная ставка — это сочетание базовой ставки и надбавки, которая может составлять 2–4 п. п.

Это значит, что получить максимальную ставку можно только при выполнении определенных условий, причем делать это нужно на протяжении всего срока вклада. «Сейчас на рынке есть самые разные варианты, за которые банки дают надбавки к ставке по вкладу: это бонус за инвестирование в отдельные активы, оформление договора ПДС, покупка подписок, получение зарплаты или пенсии на карту, объем расходных операций по карте»,— рассказывает Игорь Алутин. Дополнительные условия позволяют банкам мотивировать клиента пользоваться еще большим числом продуктов и сервисов банка, что делает сложнее уход клиента из банка в дальнейшем, а также обеспечивает более высокий уровень доходности на клиента в целом, уточняет Мария Суховерова. Особенно это касается тех продуктов и услуг, которыми клиенты пользуются ежедневно, например операций по карте.

В настоящий момент банки активно продвигают так называемые комбовклады, сочетающие в себе несколько продуктов. «Наиболее высокие ставки банки сейчас дают на комбовклады: вклад + ПДС (программа долгосрочных сбережений.— “Ъ-Review”). Это выгодно для основной массы вкладчиков, так как стимулируется в том числе будущее пенсионное обеспечение, а также предоставляются налоговые вычеты»,— рассказывает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

Накопить и потратить

В то же время ставки по накопительным счетам снизились более существенно, чем по вкладам. «Такой конкуренции, которая была в прошлом году, мы уже не наблюдаем,— говорит Мария Суховерова.— Ставки по накопительным счетам между банками после снижения ключевой ставки до 20% более или менее выровнялись.

Приветственные ставки снизили все банки, которые данную надбавку предлагали.

На текущий момент по анализируемым нами банкам приветственные ставки по накопительным счетам не превышают 21% (21% предлагает своим новым клиентам МТС-банк)». По ее словам, после приветственного периода максимальная ставка, которую могут получить клиенты даже с учетом надбавок за выполнение дополнительных условий, на текущий момент в большинстве случаев не превышает 19%.

По словам Виталия Костюкевича, накопительные счета, набрав свою популярность за последние два года, вышли на условное плато. «И здесь вариативность очень большая, поэтому многие клиенты дифференцируют свои средства между вкладами (неприкосновенные средства), накопительными счетами (а вдруг срочно понадобятся?) и текущими карточными счетами (траты на каждый день)»,— уточняет он, добавляя, что конкуренция между банками за клиентов есть, но не такая сильная, как по вкладам.

При этом в ВТБ отмечают, что для самих клиентов накопительные счета стали продуктом ежедневной необходимости. «Накопительные счета за последние годы стали не просто сберегательным продуктом — они являются высокотрансакционным на ежедневной основе продуктом, с которого зачастую переводят средства под определенные покупки непосредственно перед их совершением,— прокомментировали в пресс-службе банка.— Такая специфика выявляет два основных запроса клиентов по накопительным счетам: удобство пользования (стабильность системы, комфорт при совершении переводов, простота интерфейса и прочее) и выгодная ставка. Поэтому постепенно конкуренция из исключительно ценовой переходит в цифровую и ценовую, где первый фактор может играть даже большую роль».

Куда уходят ставки?

«Мы ожидаем, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику в июле,— говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.— По нашим оценкам, ЦБ может снизить ключевую ставку до 14% к концу года.

Ставки по вкладам, вероятно, продолжат корректироваться вниз. На конец года ставки по вкладам могут снизиться до 12–13%».

При этом причин для такого же существенного удешевления кредитов пока нет. «Говорить о значительном оживлении кредитования до конца года преждевременно»,— уверены в ВТБ. Кредиты будут дешеветь, но с лагом в один-два месяца от вкладов, прогнозирует Виталий Костюкевич. «Стоимость ресурсов сокращается постепенно, поэтому после понижения ставок потребуется время на замещение дорогих денег, привлеченных с рынка на прежних условиях, более дешевыми»,— уточняет он.

Впрочем, даже такие прогнозы реализуются только в случае устойчивого тренда на снижение ключевой ставки, а этот сценарий пока неочевиден. «Начавшееся в июне снижение ключевой ставки мы не рассматриваем пока как начало полноценного цикла смягчения денежно-кредитной политики, скорее оно было продиктовано желанием не допустить дальнейшего ужесточения условий на фоне снижающейся инфляции»,— отмечает старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева, уточняя, что дальнейшие решения регулятора по ключевой ставке будут зависеть от целого ряда условий. «Мы будем считать негативным для ставки любое смягчение фискальной политики, это включает в себя возможное увеличение расходной части бюджета этого года сверх того, что допускается бюджетным правилом, или хотя бы частичный отказ от бюджетного правила в следующем году,— добавляет эксперт.— В этом случае ЦБ вряд ли пойдет на дальнейшее снижение ключевой ставки, а при самом негативном сценарии может ее даже немного повысить. Ужесточение же фискальной политики (например, снижение цены отсечения в бюджетном правиле), наоборот, позволит ЦБ быстрее снижать ключевую ставку. Также на решение по ставке может оказать влияние динамика курса рубля. Укрепление рубля с начала года как раз и стало одной из важных причин торможения роста цен. Если же курс рубля снова начнет ослабляться, то процесс снижения ключевой ставки замедлится».

Материал был обновлен 21 июля в 11:39. Эксперт Мария Суховерова была ошибочно названа Суховерховой.

Михаил Щедрин