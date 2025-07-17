Около 850 млн рублей выделят на реконструкцию второй очереди медцентра Мешалкина

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина (НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина) объявил конкурс на проведение реконструкции второй очереди. Согласно условиям закупки, сумма контракта на выполнение работ составит 848,8 млн руб. Прием заявок от потенциальных участников завершится 4 августа, а победитель тендера будет объявлен 7 августа 2025 года. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям закупки, работа должна быть выполнена не позднее 31 марта 2027 года. Помимо реконструкции существующих объектов первоначальный этап включает в себя строительство здания вспомогательного назначения для хранения материалов с административными помещениями, гаража, многоуровневой стоянки, КПП и трансформаторной подстанции. Общая площадь застройки составит 7,5 тыс. кв. м. Работы запланированы на двух земельных участках площадью 178,7 тыс. кв. м.

Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета.

Ранее в пресс-службе медцентра сообщили, что общая стоимость реконструкции составит около 15 млрд руб. Площадь вновь возводимых и реконструируемых зданий составит 70,7 тыс. кв. м, в том числе новое строительство – более 62 тыс. кв. м, что сопоставимо с площадью имеющихся в настоящее время зданий и сооружений.

Отмечается, что комплекс зданий центра был спроектирован в 70-х годах, частичная реконструкция проводилась в 2008-2015 годах.

Лолита Белова