Германия и Великобритания договорились об оборонном сотрудничестве

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны. Соглашение заключили во время визита господина Мерца в Лондон, оно включает пункт о взаимопомощи в случае любой стратегической угрозы для одной из них.

«Это исторический момент в отношениях Германии и Британии <...> Мы хотим расширить наше сотрудничество не только в сфере обороны, зарубежной политики, но и в сфере экономики и внутренней политики», — передает слова немецкого канцлера Reuters. Договор предусматривать более тесное взаимодействие двух стран в сферах миграции, безопасности, торговли и инфраструктуры.

Теперь Германия и Великобритания будут проводить экспортные кампании для привлечения покупателей для их совместной произведенной техники, например, истребителя Typhoon Eurofighter и бронированной машины Boxer. Также соглашение предусматривает строительство завода по производству беспилотников Stark на территории Великобритании.

Схожие договоры обе страны уже имеют с Францией. Подписанное соглашение Германии и Великобритании завершило образование в Европе оборонного треугольника Берлин—Париж—Лондон.

Подробности — в материале «Ъ» «У немцев и британцев наметился союз».